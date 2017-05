Door: redactie

23/05/17 - 08u00 Bron: vtmnieuws.be

video

De explosie in Manchester vonden vlak na het concert van Ariana Grande plaats. 20.000 mensen waren voor aanwezig in de concertzaal Manchester Arena. Wie is Ariana Grande? Een paar voor minuten voor de explosie stond de 24-jarige Amerikaanse nog op het podium in Manchester voor een gigantische massa. Ze is zeer populair, vooral bij jongeren. Haar carrière begon als twaalfjarige bij Disney als actrice. Haar grote doorbraak kwam er toen ze als zangeres meespeelde in musicals, zoals 'Belle en het Beest'. Grande is de op een na meest gevolgde persoon op Instagram, met meer dan 105 volgers. Zelf reageerde Ariana Grande op Twitter dat ze meeleeft met haar fans. Er komt wel wat kritiek op het feit dat het zo lang heeft geduurd alvorens ze heeft gereageerd.