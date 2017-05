Door: redactie

Er zijn meerdere doden gevallen na explosies tijdens een concert van popzangeres Ariana Grande in Manchester. Er is ook sprake van veel gewonden. De politie van Manchester bevestigt de explosies en doden, maar geeft voorlopig geen verdere uitleg. Er is een ontmijningsdienst aanwezig. Volgens sommige berichten zou er namelijk nog een bom aanwezig zijn in de zaal.