Explosies na concert Ariana Grande in Manchester: 19 doden en zeker vijftig gewonden - politie gaat uit van terroristische aanslag

23/05/17 - 00u26 Bron: The Guardian, BBC, Twitter

In de Manchester Arena in de Britse stad Manchester zijn minstens twee explosies gehoord aan het einde van een concert van Ariana Grande. De politie laat in een officiele verklaring op Twitter weten dat er negentien doden en zeker vijftig gewonden zijn gevallen en behandelt de zaak voorlopig als een terroristische aanslag. Reuters meldt op basis van Amerikaanse functionarissen dat het om een zelfmoordaanslag zou gaan, maar vooralsnog bevestigt de politie van Manchester dit niet.

Bij een concertzaal in Manchester zijn na afloop van een concert van Ariana Grande om iets na half elf 's avonds twee explosies gehoord. In de zaal, de Manchester Arena, brak onmiddellijk paniek uit.



Volgens de Britse transportpolitie vond een explosie in de foyer van de Manchester Arena plaats. De Manchester Arena zelf liet rond twee uur 's nachts in een verklaring echter weten dat het incident buiten de zaal, in een openbare ruimte heeft plaatsgevonden.



De politie van Manchester rukte massaal uit en roept mensen op niet naar de Arena te komen. Intussen is ook het station bij de muziekhal, Manchester Victoria, ontruimd en gesloten. De ambulancediensten hebben het zo druk dat ze vragen om enkel te bellen wanneer er levensgevaar is. Alle gewonden worden naar zes ziekenhuizen in de regio gebracht.



De politie gaat voorlopig uit van een terreuraanval.



Bloed en rook

''Ze bracht haar laatste liedje, we stonden onderin en er was een explosie achter ons, achterin de arena", zegt een ooggetuige aan de krant Manchester Evening News. "We zagen jonge meisjes onder het bloed, iedereen schreeuwde en mensen waren aan het rennen. Er was veel rook.''



If you look towards the left you see the explosion and hear the bang. I hope to GOD everyone is ok, and so glad Jess and Em are. #manchester

"Het gebouw schudde"

Getuige Hannah Dane, die ook het concert bijwoonde, vertelt aan The Guardian dat er "in de arena een luide explosie was en het schudde... Daarna begon iedereen te schreeuwen en probeerde naar buiten te raken. Terwijl we naar buiten gingen, kwam de politie naar ons gerend. Het hele Victoria Station was omsingeld door politie. Mensen waren overal aan het huilen en schreeuwen dat er een bom en een schutter waren..."



Een beller getuigt aan BBC Radio Manchester dat hij niet weet hoe hij is weggekomen: "Overal lagen lichamen. Ik weet niet hoe we het hebben overleefd, ik weet het echt niet.'' Een andere getuige meldt aan de BBC dat er minstens twintig tot dertig mensen op de grond lagen.



Haar platenmaatschappij meldt intussen dat Ariana Grande zelf veilig is. De Manchester Arena, die vlak buiten het centrum van Manchester ligt, biedt plaats aan 23.000 mensen, maar het is niet bekend hoeveel mensen bij het optreden van de zangeres aanwezig waren. Grande is vooral populair bij tienermeisjes.