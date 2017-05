Eurogroep vindt geen akkoord over Griekse schuldenlast

Door: redactie

De vicepresident van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis en EU-commissarissen Marianne Thyssen en Pierre Moscovici. © epa.

De eurozone en het IMF hebben gisterenavond geen akkoord gevonden over de Griekse schuldenlast. De bedoeling was een formulering over eventuele schuldverlichting te vinden die zou toelaten dat het IMF in het Griekse noodprogramma stapt, maar dat is dus niet gelukt.