"Mijn enkel is nu mijn knie geworden. En toch wil ik nog meedoen aan missverkiezing"

Sven Van Malderen

22/05/17 - 19u36 Bron: Barcroft

Jillian Williams, vroeger en nu. © Kos.

Jillian Williams deed als kind vaak mee aan schoonheidswedstrijden en had ook talent als volleybalspeelster. In februari van vorig jaar stortte haar wereld echter in: ze bleek aan het Ewing-sarcoom te lijden, een uiterst zeldzame en zeer kwaadaardige vorm van botkanker. Om de kans op herval zo laag mogelijk te houden, koos de 20-jarige jongedame uit Odem (Texas) voor een opvallende oplossing: ze liet haar been tot boven de knie amputeren, daarna werd haar voet -met de hiel naar voren en de tenen naar achteren- aan het resterende deel vastgezet. De enkel fungeert op die manier als kniegewricht waarop een prothese kan aangesloten worden. In de medische wereld staat de techniek bekend als omkeerplastiek. In het filmpje legt de dappere Amerikaanse zelf uit hoe het principe werkt. Van doorzettingsvermogen en levenslust gesproken...

De ellende begon in september 2015, toen Jillian tijdens een volleybaltoernooi plots stevige pijn in haar knie voelde. Tendinitis, dacht ze in eerste instantie. "Volgens mijn coach ging het om een gescheurde meniscus. In principe kan je daar blijven mee spelen, zolang de pijn houdbaar is. Ik heb het seizoen dus uitgedaan, pas daarna heb ik een orthopedische chirurg bezocht."



Uit de MRI bleek dat Jillian een breuk in het dijbeen én een cyste had. "Dat ding was na twee maanden al 2,5 centimeter gegroeid. Volgens de oncoloog was het enkel een infectie, maar voor de zekerheid liet hij toch een biopsie uitvoeren."



"Te zeer in shock"

Toen kwam het ware verdict dus aan het licht. "Ik kreeg te horen dat ik kanker had, maar ik geloofde het niet. Ik was te zeer in shock."



Dokters stelden enkele behandelingen voor om haar been te redden, maar dat betekende tegelijk ook dat het risico op herval veel groter zou zijn. "Ja, ik had die tumor kunnen laten wegsnijden en daarmee basta. Maar uit onderzoek en gesprekken die ik gehad heb, blijkt dat de kans dan veel groter is dat de kanker ooit terugkeert. Dat wilde ik niet en dus koos ik voor omkeerplastiek."



"Geen traantjes in mijn buurt"

Ondanks de enorme opdoffer houdt Jillian de moed erin. "Ik vraag me zelf af waarom ik zo positief ingesteld blijf. Ik ben altijd al een bruisende spring-in-'t-veld geweest en dat is nu eigenlijk niet veranderd. Ik was de eerste om tegen mijn vader te zeggen dat hij niet zo'n triestig gezicht moest opzetten. Ik maakte hem duidelijk dat ik zijn hulp nodig had in deze strijd en dat ik dit niet alleen kon. Maar ik wilde geen traantjes zien in mijn buurt."



Toch liet de bruuske overgang van schoonheidskoningin tot kankerpatiënte ook bij Jillian sporen na. "Vroeger was ik altijd het knappe meisje met het lange haar. Nu voel ik de blikken: 'Waarom ziet ze er zo uit? Waarom is ze zo kaal? Is ze gek geworden?' Mijn ogen zijn opengegaan, maar ik heb ermee leren leven dat sommigen mij een rare vogel vinden."



Ambities blijven dezelfde

En beenprothese of niet, ook haar steile ambities blijven overeind. "Ik hoop dat ik het als volleybalspeelster tot op de Paralympische Spelen zal schoppen. Ook aan de 'Miss Texas'-wedstrijd wil ik meedoen, maar daarvoor moet ik eerst nog wat aan mijn lichaam werken. In het begin zag ik door de chemo zwaar af, maar nu ben ik weer druk aan het sporten."



"Mijn overlevingskans is nu 75 procent. Het enige dat ik kan doen, is bidden dat ik gespaard blijf. Maar hey, ik wil net het verschil maken door anders te zijn. Dat lukt me op deze manier aardig."