Baanbrekend: eerste tv-zender voor en door vrouwen in Afghanistan

IVI

22/05/17 - 15u53 Bron: BBC, Reuters

Bij Zan TV domineren vrouwen de zender. © Reuters.

De nieuwe Afghaanse zender Zan TV is best wel baanbrekend. De tv-zender is namelijk gemaakt voor én door vrouwen. In Afghanistan, waar zowat alle sectoren gedomineerd worden door mannen, is de zender een grote stap vooruit.

Sinds gisteren kunnen Afghaanse vrouwen zappen naar Zan TV ("zender voor vrouwen"), een zender die zich richt op vrouwen. Er zal gefocust worden op talkshows en programma's over gezondheid en muziek. De programma's worden gemaakt door een vrouwelijke redactie.

"Stem van de vrouw laten horen" Als vrouw in de media aan de slag gaan, is heel moeilijk in Afghanistan. Er verschijnen wel af en toe vrouwelijke nieuwslezers op verschillende Afghaanse zenders, maar een zender waar zowel de presentatie als de productie door vrouwen wordt gedaan, is een nieuwigheid. De komst van de zender toont aan dat de Afghaanse maatschappij aan het veranderen is. "Ik ben enorm blij dat de zender voor vrouwen is opgestart, want vele vrouwen in onze samenleving kennen hun rechten helemaal niet", zegt producer Khatira Ahmadi. "Deze zender vertegenwoordigt vrouwen. Het is de bedoeling dat we de stem van de vrouw laten horen zodat ze kunnen opkomen voor hun eigen rechten."