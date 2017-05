Herdenking Falcone in Italië door nieuw maffia-geweld overschaduwd

KVE

22/05/17

De herdenking aan de aanslag op de maffia-jager Giovanni Falcone 25 jaar geleden op Sicilië, is door nieuw geweld door de maffia overschaduwd. Een capo van de Siciliaanse Cosa Nostra is vanochtend op zijn fiets in Palermo doodgeschoten, aldus het Italiaanse nieuwsagentschap Ansa.