Filipijnse president hoopt in Rusland "overafhankelijkheid van VS" te "corrigeren"

Door: redactie

22/05/17 - 13u58 Bron: Belga

De Filipijnse president Rodrigo Duterte. © afp.

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft zich vandaag, voor zijn vertrek naar Rusland, sterk gemaakt de "overafhankelijkheid" van zijn land van traditionele partners zoals de VS te "corrigeren".

De Filipijnen en Rusland onderhouden de voorbije veertig jaar relaties, maar de samenwerking bleef minimaal. Die moet toenemen in beider belang, zei het Filipijnse staatshoofd.



Gemiste kansen

"Rusland moet ophouden in de marge van de Filipijnse diplomatie te zijn", aldus Durterte. "Overafhankelijkeid van traditionele partners heeft onze manoeuvreerruimte in een zeer dynamische internationale arena beperkt".



Een en ander heeft tot "vele gemiste kansen voor ons land geleid. Ik ben vastberaden dit te corrigeren", zei de Filipijnse president.