Ivanka en Melania Trump loven Saoedi-Arabië voor "vooruitgang in vrouwenrechten"

IVI

22/05/17 - 14u15 Bron: Human Rights Watch, The Washington Post, The Independent

Ivanka Trump ondersteunt haar vader tijdens zijn eerste buitenlandse reis als president. © afp.

Donald Trump was dit weekend in Saoudi-Arabië voor zijn eerste buitenlandse reis als president van de Verenigde Staten. Ook zijn vrouw Melania en dochter Ivanka zijn meegereisd. De twee vrouwen krijgen echter heel wat kritiek omdat ze Saoedi-Arabië geloofd hebben voor de vooruitgang dat het land de voorbije jaren heeft geboekt in vrouwenrechten. In Saoedi-Arabië kunnen vrouwen echter weinig doen zonder de toelating van een man. Mannen hebben er immers een soort voogdijschap over vrouwen.

Ivanka en Melania Trump lijken geliefd in Saoedi-Arabië. Ze worden in de lokale pers vooral geprezen voor hun klasse en hun uitstraling, maar de mooie woorden die beide vrouwen hebben laten rollen over het land zullen ook wel in goede aarde vallen. Toch is niet iedereen gediend met de uitspraken van Melania en Ivanka over de vooruitgang van vrouwenrechten in Saoedi-Arabië.

"Grote stappen" "In elk land, ook in de Verenigde Staten, staan vrouwen en meisjes tegenover grote uitdagingen", zei Ivanka Trump tegen een kleine groep succesvolle Saoedische vrouwen. "De vooruitgang van Saoedi-Arabië de laatste jaren is erg aanmoedigend. Toch is er nog veel werk te doen", voegde de dochter van president Trump eraan toe. Tijdens het gesprek over het uitbouwen van succes omschreef Ivanka Trump zichzelf als "een vrouwelijke leider binnen de regering- Trump."



Melania en Ivanka Trump waren vaak de enige vrouwen aanwezig in de meetings. Tijdens haar gesprek met de Saoedische vrouwen werd aan journalisten gevraagd om de zaal te verlaten nog voor issues rond vrouwenongelijkheid ter sprake kwamen.



Ook Melania Trump had het in een tweet over de "grote stappen in vrouwenrechten" die het land aan het zetten is. Enjoyed talking to the incredible women working hard @GE_Saudi service center. Great strides being made towards the empowerment of women. pic.twitter.com/bXdES83w3P — Melania Trump (@FLOTUS)

Mannelijk voogd Die vooruitgang en grote stappen lijken voor Saoedische vrouwen waarschijnlijk veel kleiner. De 15 vrouwen waar Ivanka Trump mee heeft gesproken hebben allemaal een hogere opleiding gehad, meestal in de VS. Ze hebben nu ook een goede job binnen verschillende sectoren. Maar, elk van die vrouwen heeft wel nog een mannelijk voogd aan wie ze toestemming moeten vragen om bijvoorbeeld te mogen werken of een appartement te huren. De voogden zijn meestal een vader, broer, echtgenoot of zoon. De kans om te gaan studeren of werken hangt dus af van hoe begripvol of ruimdenkend de man is.



Saoedische vrouwen mogen ook niet alleen reizen buiten Saoedi-Arabië. Het is ook verboden voor hen om met de auto te rijden. Bovendien moeten ze in het openbaar altijd een boerka of nikab dragen. Sinds 2015 hebben vrouwen stemrecht in het land. Na de gemeenteraadsverkiezingen in december 2015 werden voor het eerst 38 vrouwen verkozen. Twee maanden later hadden de autoriteiten beslist dat de vrouwen tijdens de gemeenteraad in een aparte kamer moesten zitten, weg van hun mannelijke collega's. Sindsdien kunnen ze enkel via video participeren aan de gemeenteraad.