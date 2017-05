"Ik ben geen seksist, maar dit is een job voor een man": deze vrouw wist niet wat ze hoorde toen ze promotie kreeg in plaats van mannelijke collega

Koen Van De Sype

22/05/17 - 12u26 Bron: Twitter, The Independent

© Twitter.

"Ik ben geen seksist, maar..." Gesprekken die zo beginnen, beloven vaak niet veel goeds. En dat is ook wat de Amerikaanse Azita Rahman mocht ondervinden. Ze kreeg een mooie promotie in plaats van een mannelijke collega en die laatste kon dat maar moeilijk verteren.

Maar dat liet Azita zich niet zeggen en ze zette haar collega meteen op zijn nummer. Het verslag deed ze op Twitter. "Zie je, het verschil tussen jou en mij is dat terwijl jij druk bezig bent met op je luie krent te zitten en berichten naar me te sturen alsof je overal recht op hebt gewoon omdat je een man bent, ik - verrassing, verrassing - hard aan het werk ben en 'jouw' promotie incasseer."



Rapport

"Je kan zeggen wat je wil, maar op het einde van de dag heeft onze mannelijk baas zijn zogenaamde 'mannelijke' beoordelingsvermogen gebruikt om míj een promotie te geven. Niet jou. Het spijt me dat je geslacht en je blanke huidskleur niet in je voordeel hebben gewerkt dit keer. Misschien de volgende keer. Maar tot het zo ver is, wil ik graag je laatste rapport morgen op mijn bureau." © Twitter.