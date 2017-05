Doodgeschoten olifant verplettert jager

Bewerkt door: LB

22/05/17 - 09u49 Bron: The Independent, Mirror

De 51-jarige Theunis Botha, vader van vijf kinderen, opende het vuur op een kudde olifanten met zwangere dieren. © Facebook.

De Zuid-Afrikaanse jager Theunis Botha werd in Zimbabwe verpletterd door een olifant die een andere jager net had doodgeschoten.

Olifant in het Hwange National Park. © ap.

De 51-jarige Botha leidde een groep jagers toen die een kudde olifanten tegenkwam met daarin ook zwangere dieren. Drie olifanten stormden richting de jagers, waarop Botha het vuur opende. Een vierde olifant chargeerde zijdelings en tilde Botha op met haar slurf. Volgens de Zuid-Afrikaanse nieuwssite Netwerk24 schoot een andere jager het dier dood. Toen het dier neerstortte, belandde het bovenop Botha.



Good Luck Farm

Een woordvoerder van het natuurpark, Simukai Nyasha, verklaarde dat het incident vrijdag plaatsgreep in de buurt van de Good Luck Farm in het Hwange National Park.



Botha, die een vrouw en vijf kinderen achterlaat, was een ervaren jager die met zijn roedel honden jacht maakte op leeuwen en luipaarden. Hij reisde ook geregeld naar de VS om daar welvarende klanten warm te maken voor de jacht.



Drijfjacht

Volgens het bedrijf waarvoor hij werkte, Game Hounds Safaris, was hij een pionier van de Europese drijfjacht in Afrika, waarbij roedels honden worden ingezet om herten en everzwijnen naar de jagers te drijven, die vervolgens de dieren neerschieten.



Botha was een goede vriend van een andere jager die recent werd gedood door krokodillen. De 44-jarige Scott van Zyl verdween tijdens een jachtpartij in Zimbabwe op de oever van de Limpopo. Tijdens de zoektocht naar van Zyl werden twee krokodillen gedood. In de magen van de dieren werd het DNA van de man teruggevonden.