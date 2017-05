Hun huwelijk werd vervroegd omdat terminale bruidegom het niet zou halen. En vreemden betaalden ervoor

KVDS

22/05/17 - 08u08 Bron: Metro, itv

Hun huwelijk was al een jaar naar voren geschoven toen de bruidegom in maart te horen kreeg dat hij kanker had. Maar toen duidelijk werd dat Ray Kershaw (63) ook de nieuwe datum van 2 juni niet zou halen, kwam een bijzondere liefdadigheidsorganisatie te hulp. En die zamelde in minder dan 24 uur genoeg geld in om hem meteen te laten trouwen met zijn Tracy Brooks (45) in het ziekenhuis.

Een trouwpartij met alles erop en eraan volgend jaar op Tenerife: dat was wat de Britse Ray en Tracy oorspronkelijk in gedachten hadden voor hun grote dag. Maar ze moesten hun droom laten varen toen in maart kanker werd vastgesteld bij Ray en er geen genezing mogelijk bleek. Lees ook Waarom prins George onder zijn voeten kreeg na Pippa's huwelijk

