Duitse minister vraagt schuldverlichting voor Griekenland: "We moeten onze beloftes waarmaken"

Door: redactie

22/05/17 - 02u50 Bron: Belga

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Sigmar Gabriel met bondskanselier Angela Merkel. © afp.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel vraagt concrete toezeggingen rond een schuldverlichting voor Griekenland. Dat zegt hij aan de krant Süddeutsche Zeiting. De sociaaldemocraat gaat zo in tegen zijn christendemocratische collega van Financiën Wolfgang Schäuble, die dergelijke financiële ademruimte voor Athene verwerpt. Vandaag komen de ministers van Financiën van de eurolanden bijeen om zich over het Griekse dossier te buigen.

Gabriel stelt dat Duitsland in de weg blijft staan voor een Griekse schuldverlichting, terwijl het land nood heeft aan ademruimte. "Men belooft steeds opnieuw een schuldverlichting aan Griekenland wanneer de hervormingen worden doorgevoerd", aldus Garbriel in de krant. "Nu moeten we die beloftes waarmaken."



Dat is een mening die niet gedeeld wordt door minister van Financiën Schläuble, die in het verleden al verschillende keren heeft verklaard dat het akkkoord van de eurogroep van mei 2016 moet blijven gelden. Daarin is opgenomen dat slechts na het aflopen van het huidige hulpprogramma in de zomer van 2018 beslist zal worden over een mogelijke verder schuldverlichting.



Besparingsinspanningen

Vandaag buigen de financiënministers van de eurolanden, waaronder Schäuble, zich in Brussel over verdere hulpleningen voor Griekenland. Verwacht wordt dat de ministers de jongste besparingsinspanningen van Athene als bemoedigend zullen bestempelen. Athene heeft het geld nodig om in juli zijn miljarden euro's aan schulden terug te betalen. Griekenland is al sinds 2010 afhankelijk van financiële steun van de eurozone en het Internationaal Monetair Fonds.



Nipte meerderheid

Het Griekse parlement keurde donderdag met een nipte meerderheid een nieuw pakket bezuinigingsmaatregelen goed, die een besparing van 4,9 miljard euro moeten opleveren. De Griekse premier Alexis Tsipras zei te verwachten dat de besparingen zullen leiden tot een herprogrammering van de Griekse schuld, die momenteel 180 procent van het bruto binnenlands product bedraagt. Tegen de zomer van 2018 zou Griekenland dan de weg naar het herstel kunnen inzetten, klonk het hoopvol.