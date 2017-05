Vicepresident Zuid-Afrika haalt uit naar Zuma: "Dit land mag geen maffiastaat worden"

Door: redactie

Jacob Zuma, de president van Zuid-Afrika (links) samen met vicepresident Cyril Ramaphosa. © epa.

De Zuid-Afrikaanse vicepresident Cyril Ramaphosa heeft vandaag de toon tegen zijn eigen president, Jacob Zuma, verder verhard. In een op tv uitgezonden toespraak vanuit het noordelijke Rustenburg zei hij te betreuren dat zijn land een "maffiastaat" dreigt te worden.

Ramaphosa pleitte voor een onafhankelijk onderzoek naar de corruptiezaken waarin Zuma een centrale rol zou spelen. Ramaphosa is een van de voornaamste kandidaten om Zuma op te volgen aan het hoofd van het ANC. De nieuwe partijleider wordt ook de presidentskandidaat voor het ANC bij de presidentsverkiezingen van 2019. Al enkele maanden ligt de ANC-top onder vuur van zowel oppositie als de eigen achterban.



Ramaphosa heeft enkele maanden terug al kamp gekozen tegen het staatshoofd, dat genoemd wordt in een hele reeks politiek-financiële schandalen. De druppel kwam er eind maart, nadat Zuma zijn regering herschikte en de gerespecteerde financiënminister Pravin Gordhan de laan uitstuurde.



Motie van wantrouwen

"Als het ANC zijn gezag over de maatschappij wil handhaven, dan moet het absoluut snel en sterk handelen om te vermijden dat we ooit een maffiastaat worden", aldus Ramaphosa. "Want als we een maffiastaat worden, dan gaat alles uit de hand lopen."Na het ontslag van Gordhan kwamen in verschillende Zuid-Afrikaanse steden duizenden betogers de straat op om het ontslag van Zuma te eisen.



In het parlement heeft de oppositie nog maar eens een motie van wantrouwen tegen de president ingediend. Die motie moet in de loop van de komende weken besproken worden.