IJs maakt in sneltempo plaats voor mos op Antarctica

Door: Naz Taha

21/05/17 - 18u57 Bron: ad.nl

De Zuidpool wordt steeds groener, stelt onderzoeker Mattheuw Amesbury. "Eerder zagen we deze reactie op slechts één locatie in het zuidelijke deel van het Antarctisch Schiereiland, maar nu weten we dat mosbanken op het hele eiland reageren op de recente klimaatverandering." © Twitter.

Vrijwel nergens is de klimaatverandering zó zichtbaar als op Antarctica. De mossen in dit deel van Antarctica groeien aanmerkelijk sneller omdat het ijs in rap tempo smelt, concluderen onderzoekers van het Britse University of Exeter.

Nog niet zo lang geleden werd Oost-Antarctica gezien als een ijskoude massa, waar klimaatverandering nog geen rol speelde. Maar nu zien wetenschappers uit onder meer Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië dat ook dit deel van de Zuidpool plaatsmaakt voor groen.



Opwarming aarde boosdoener

Volgens de Britse University of Exeter vormt de stijgende temperatuur de belangrijkste oorzaak. Het Antarctische Schiereiland is een van de snelst opwarmende plekken op aarde. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw stijgen de temperaturen er ongeveer een halve graad per decennium.