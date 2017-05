Door: redactie

21/05/17 - 13u38

video

De Amerikaanse president Donald Trump geeft zo dadelijk een speech over islam in Saudi-Arabië. "Daar moet hij bewijzen dat de Verenigde Staten onder hem geen oorlog aangaan met islam", legt VTM NIEUWS-correspondente in de VS, Greet De Keyser, uit.