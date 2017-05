Door: redactie

21/05/17 - 13u35 Bron: vtmnieuws.be

video

De reactie van het Witte Huis op de nieuwe rakettest van Noord-Korea is bijzonder mager. Ze laten weten dat ze weet hebben van de aanval, maar willen niet verder reageren. "Het is duidelijk dat men zo weinig mogelijk aandacht aan Noord-Korea wil besteden tijdens de buitenlandse reis van president Donald Trump", zegt VTM NIEUWS-correspondente in de Verenigde Staten Greet De Keyser.