"Het scheelde misschien 10 centimeter": 15-jarige held redt gehandicapte vrouw van aanstormende trein

Door: Elisa Schanzer

21/05/17 - 12u22 Bron: RTL nieuws

© Prive.

De accu van de scootmobiel van een vrouw begaf het op de treinsporen in Nijmegen, net toen er een trein aankwam. De 15-jarige Youri Uil trok de gehandicapte vrouw met gevaar voor eigen leven van het spoor. Dat schrijft RTL nieuws.

Donderdagmiddag fietste Youri van de gymles naar huis, toen hij zag dat een vrouw op de sporen stond. "De spoorbomen gingen dicht. Ik zag de trein aankomen. De mevrouw stond met haar scootmobiel op het spoor. De accu had het begeven en ze zat vast met een van de wielen", vertelt hij aan RTL nieuws. De tiener sprong van zijn fiets en met gevaar voor eigen leven duwde hij de vrouw met met haar scootmobiel van het spoor. "Het scheelde misschien 10 centimeter of de vrouw en ik waren door de trein geraakt", herinnert hij zich.



De vrouw die Youri gered heeft is half verlamd en kan niet praten of lopen. Een ambulance die toevallig langsreed bracht de vrouw terug naar het tehuis waar ze woont.