Aanvallers doden Duitse vrouw in Kaboel, Finse vrouw ontvoerd

21/05/17 - 10u51 Bron: Belga

© epa.

Gewapende mannen hebben in de Afghaanse hoofdstad Kaboel een Duitse vrouw gedood. Bij de aanval op een pension werd ook een bewaker gedood, zei de woordvoerder van het Afghaans ministerie van Binnenlandse Zaken, Najib Danish, vandaag. "Een Finse vrouw werd ontvoerd", voegde hij eraan toe.

De aanval vond gisterenavond omstreeks 23.30 uur (21.00 uur Belgische tijd) plaats. Volgens de BBC was het doelwit van de overvallers een pension van een Zweedse hulporganisatie. De juiste omstandigheden zijn nog niet duidelijk. "We kunnen niet zeggen of het incident een criminele of terroristische achtergrond heeft, maar dat wordt onderzocht", aldus Danish. De daders konden ontkomen. Buitenlandse organisaties moesten na het vertrek van de meeste internationale troepen in 2014 noodgedwongen hun maatregelen tegen de slechte veiligheidssituatie verstrengen.



Vannacht werden ook 20 Afghaanse politieagenten gedood tijdens een gecoördineerde aanval van de taliban tegen zes politieposten in het zuidoosten van het land. Er vielen ook een 15-tal gewonden.