Corruptie bij verkoop Franse onderzeeërs aan Brazilië?

Door: redactie

21/05/17 - 06u18 Bron: Belga

© afp.

Het Franse gerecht voert een onderzoek naar vermoedens van corruptie bij de verkoop van vier duikboten eind 2008 door Frankrijk aan Brazilië, zo meldde de krant Le Parisien zaterdag.

Het federale financiële parket opende in oktober vorig jaar een vooronderzoek naar "corruptie door buitenlandse overheidsambtenaren". Het gaat om een contract dat op 23 december 2008 ondertekend werd in Brazilië tussen de toenmalige president Nicolas Sarkozy en zijn Braziliaanse collega Lula, aldus de krant op zijn website. Persagentschap AFP vernam van een bron dichtbij het dossier dat er effectief een onderzoek loopt naar de bestelling, maar het parket wilde de berichtgeving bevestigen noch ontkennen.



Brazilië had in 2008 onder meer vier Scorpène-duikboten besteld, geproduceerd door de Franse industriegroep DCNS en het Spaanse bedrijf Navantia. In een reactie liet DCNS al weten overal ter wereld de rechtsregels te volgen. In Brazilië is het bedrijf een partner van het internationale bouwbedrijf Odebrecht. Die firma is betrokken bij het grootschalige corruptieschandaal Petrobas, dat Brazilië al lange tijd in zijn greep houdt. Odebrecht wordt ervan beschuldigd systematisch steekpenningen te hebben betaald aan politici, in ruil voor openbare aanbestedingen.



Op het moment van de verkoop zei een bron in de entourage van Sarkozy dat het om een contract van 6,7 miljard euro ging, waarvan 4,1 miljard naar Frankrijk ging. Het Franse parket onderzoekt volgens Le Parisien of er toen steekpenningen betaald werden.