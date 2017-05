Braziliaanse president eist dat onderzoek tegen hem wordt stopgezet

Bewerkt door: ADN

20/05/17 - 23u50 Bron: Belga

© getty.

De Braziliaanse president Michel Temer weigert na nieuwe onthullingen over de betalingen van smeergeld af te treden. Hij eist in plaats daarvan dat het onderzoek tegen hem wordt stopgezet.

© afp.

De conservatieve politicus haalde vandaag in Brasilia in een reactie fel uit tegen ondernemer Joesley Batista, eigenaar van het wereldwijd grootste vleesconcern JBS. De opnames van een gesprek zijn gemanipuleerd, hij heeft geen afspraken gemaakt over zwijggeld.



"Ik blijf aan het hoofd van deze regering", zei Temer. Hij zal het hooggerechtshof om een schorsing van het onderzoek vragen omdat hij van oordeel is dat de bewijslast tegen hem twijfelachtig is. Temer is op de geluidsopnames, die Batista heimelijk maakte, nauwelijks te verstaan. Procureur-generaal Rodrigo Janot heeft een onderzoek ingeleid tegen Temer wegens obstructie van Justitie, corruptie en georganiseerde misdaad.



Temer beschuldigde in zijn reactie JBS ook van illegale handel met voorkennis. Batista zou de onderneming met miljoenen dollar ingedekt hebben, vooraleer door zijn onthullingen de Braziliaanse beurs zwaar in het rood ging en de real tegenover de dollar dramatisch aan waarde inboette. Er zijn inderdaad aanwijzingen voor een dergelijke handel.



"Hij heeft de perfecte misdaad gepleegd", zei Temer over Batista. "Hij heeft de Brazilianen bedrogen en verblijft nu in de VS." Batista, ook eigenaar van de flip-flopfabricant Havaianas, is naar verluidt naar zijn nieuwe verblijfplaats New York vertrokken.