Wijkagente Amsterdam gaat straat op met hoofddoek

20/05/17 - 22u35 Bron: Belga

Een Amsterdamse wijkagente is zaterdag tegen de gedragscode in met een hoofddoek op aan het werk gegaan. Haar actie volgt op de discussie die haar korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg afgelopen week losmaakte door te zeggen dat hij het toestaan van hoofddoekjes bij de Nederlansse politie het overwegen waard vindt. Het kan volgens hem wellicht helpen meer agenten met een migratieachtergrond te werven.

PvdA-raadslid Sofyan Mbarki noemde de agente op Twitter een heldin. Hij schreef dat ze de hoofddoek droeg "uit solidariteit en omdat ze voor een divers korps is''. De Amsterdamse politie liet weten dat het "een individuele actie betreft'' en dat er een gesprek komt met de agente. "Ons uniform is lifestyle-neutraal, daar verandert niks aan'', benadrukte de politie.



De agente kreeg ook kritiek uit politieke hoek. "De politie is er voor iedereen en behoort neutraliteit uit te stralen. Daar passen religieuze uitingen, zoals de hoofddoek, niet bij'', reageerde SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut. Ook Kamerlid Lilian Helder (PVV) is niet blij met de hoofddoek die de agente onder haar politiepet had. "Misschien dat ze ook even op de gedragscode uit 2011 kan worden gewezen? '', opperde Helder.