Passagiers overmeesteren Turkse man die cockpit binnen wil dringen

EB

20/05/17 - 12u14 Bron: ANP

Archiefbeeld. © afp.

Twee straaljagers van de Amerikaanse luchtmacht hebben een passagiersvliegtuig van American Airlines begeleid naar de luchthaven van Honolulu op Hawaii vanwege een incident aan boord met een passagier. Een man van Turkse komaf zou hebben geprobeerd de cockpit binnen te dringen.

Het toestel landde uiteindelijk veilig, aldus Amerikaanse media. De man zou de aandacht van de bemanning hebben getrokken toen hij met een laptop rond het toilet scharrelde.



Hij weigerde terug te gaan naar zijn stoel toen hem dat werd gevraagd en probeerde vervolgens de cockpit in te komen. Andere passagiers hielden hem vast. Een agent die geen dienst had, die ook in het toestel zat, werkte hem tegen de grond en arresteerde de man. De man zou aan zijn stoel vast zijn geplakt met duct tape, tot het vliegtuig veilig was geland.