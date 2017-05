Duitsland in de greep van noodweer, honderden vast op luchthaven Hamburg

Door: redactie

20/05/17 - 10u37

Een hevige storm trok over Duitsland. © Eumetsat.

Noodweer heeft op diverse plaatsen in Duitsland huisgehouden. In Hamburg moesten honderden mensen de nacht doorbrengen op het vliegveld omdat vluchten werden geschrapt vanwege onweer.

Het onweer en de zware regen maakten vrijdag een einde aan het warme weer van de afgelopen dagen. In de deelstaat Thüringen ontspoorde een passagierstrein, aldus Duitse media. De trein ontspoorde bij de plaats Stadtroda tussen Jena en Gera. Het voertuig raakte uit de rails door een modderstroom. Zeven mensen raakten lichtgewond.



In grote delen van Duitsland had de brandweer de handen vol en stonden straten blank en liepen kelders onder. Op de luchthaven van Hamburg kwamen ongeveer 400 mensen vast te zitten omdat hun vlucht niet ging. Het was voor piloten niet mogelijk op te stijgen in het noodweer.



Er werden veldbedden voor hen neergezet en het Rode Kruis deelde voedsel uit. "Mensen worden goed verzorgd, het Rode Kruis is druk in de weer", aldus een woordvoerder. Ook werden kinderbedjes klaargemaakt, meldt Welt.de.



Ook op andere plaatsen in Hamburg had de brandweer handenvol werk. Door een blikseminslag raakte een seinhuis van de metro defect, waardoor bussen ingezet moesten worden. Ook stroomde een metrohalte vol water. Door bliksem ontstonden ook diverse branden, die snel konden worden geblust. In totaal kreeg de brand 118 meldingen binnen die met het slechte weer van doen hadden.