Maduro heeft een boodschap voor Trump: "Blijf met je vuile handen van Venezuela"

De Venezolaanse president Nicolas Maduro riep vrijdag de Amerikaanse president Donald Trump op om "met zijn vuile handen van Venezuela te blijven". "Ga naar huis Donald Trump", zei hij in een televisietoespraak.

Tijdens een persconferentie donderdag noemde Donald Trump de situatie in Venezuela "een schande voor de mensheid." Diezelfde dag kregen acht leden van het Venezolaanse Hooggerechtshof ook sancties opgelegd door de VS, onder meer omwille van de beslissing van het Hof om de uitvoerende macht de toestemming te geven om te blijven regeren tijdens de noodtoestand. Dat arrest kwam er nadat de oppositiepartij de controle overnam in het parlement in januari 2016.



Door de sancties zijn de activa van de betrokkenen, onder wie de voorzitter van het Hof, binnen de Amerikaanse jurisdictie bevroren. De Amerikanen mogen ook geen transacties meer aangaan met hen.



Sinds begin april wordt er door de oppositie geprotesteerd tegen Maduro. Naast Mauro's vertrek eist de oppositie ook de vrijlating van politieke gevangenen, en het toelaten van humanitaire hulp om de grote tekorten aan voedsel en medicijnen op te vangen. Voor de vijftigste protestdag vandaag (zaterdag) heeft de oppositie "het grootste machtsvertoon" sinds de start van de protesten aangekondigd. In totaal kwamen al meer dan veertig mensen om tijdens de acties.