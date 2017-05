Partij van president Macron komt niet overal op

SPS

19/05/17

De partij van de kersverse Franse president Emmanuel Macron zal bij de parlementsverkiezingen van 11 juni (gevolgd door een tweede ronde een week later) niet overal opkomen. Dat heeft La République en Marche bekendgemaakt. Vandaag om 18 uur moesten alle kandidaturen voor het parlement binnen zijn.

De partij van Macron, die naar een meerderheid streeft, heeft beslist in 51 van de 577 kiesdistricten niemand de arena in te sturen. De strategie lijkt te zijn mogelijke toekomstige medestanders geen stokken in de wielen te steken.



Bekend was al dat de vroegere socialistische premier Manuel Valls in zijn district in Evry nabij Parijs geen concurrentie zou hebben van de partij van de linksliberaal Macron. Maar ook andere vroegere regeringsleden zouden - bewust - geen "Macronistische" tegenkandidaat krijgen. Een voorbeeld is de vroegere minister van werk Myriam El Khomri. Hetzelfde geldt voor prominente conservatieven zoals Thierry Solère of Xavier Bertrand, berichtte het Franse persbureau AFP.



Volgens een donderdag gepubliceerde opiniepeiling zou de partij van Macron goed zijn voor 32 procent van de stemintenties.