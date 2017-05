Zweedse parket laat klacht tegen Assange vallen

Bewerkt door: ADN

verkrachtingszaak Zweden laat de klacht tegen Wikileaks-stichter Julian Assange vallen, zo heeft het parket in Stockholm vandaag meegedeeld. Sinds 2010 wordt de Australiër, die sinds 2012 noodgedwongen in de ambassade van Ecuador in Londen resideert, vervolgd wegens veronderstelde verkrachting. Al die jaren had de Zweedse procureur Marianne Ny zich halsstarrig in de zaak vastgebeten. Het onderzoek tegen klokkenluider Assange heeft steeds een politieke bijklank gehad.

Of de weg nu vrij is voor Assange om weer van de volle bewegingsvrijheid te kunnen proeven, is verre van zeker. Scotland Yard liet prompt weten dat het Assange meteen zal arresteren in het geval hij de ambassade verlaat. Assange wordt in Engeland gezocht omdat hij vijf jaar geleden op borgtocht was vrijgelaten maar toch de benen nam, benadrukt de Britse politie.

Vorige maand maakte de regering-Trump duidelijk dat Justitie in de VS Assange wil aanklagen wegens het lekken van "vertrouwelijke documenten". Wikileaks speelt immers een belangrijke rol in Russiagate: volgens degenen die stellen dat Trump een soort marionet van Moskou is, staat, hoewel onbewezen, vast dat Wikileaks de documenten en e-mails van de campagneleider van Hillary Clinton heeft verkregen via (de) Russen.



Maar ook voordat Trump president werd, vreesde Assange dat een uitlevering aan Zweden hem uiteindelijk in een Amerikaanse cel zou brengen. In de VS werden en worden klokkenluiders, ondanks de belofte van Obama om hen gerechtelijk te beschermen, slag om slinger veroordeeld wegens het "in de kaart spelen van de vijand".

Hoewel de klacht tegen Assange - hij werd eigenlijk beschuldigd van het hebben van seks zonder condoom - al zeven jaar oud is, kwam Ny pas een half jaar geleden naar Londen afgezakt om Assange in het ambassadegebouw van Ecuador te ondervragen.



Eveneens onduidelijk is of, nu de klacht wegens verkrachting zonder gevolg is geklasseerd, een einde komt aan de karaktermoord van de Australiër, die volgens zijn critici een narcist is die het om aandacht te doen is en die met de onthullingen van Wikileaks "het leven van andere mensen op het spel zet". Wikileaks streek Washington zwaar tegen de haren in met onthullingen, vooral aangebracht door klokkenluidster Chelsea Manning, over Amerikaanse wanpraktijken in Irak en Afghanistan.