Twin Peaks is terug met moord en mysterie. Maar het kan niet tippen aan wat er écht allemaal gebeurde in het plaatsje waar de tv-reeks werd opgenomen

Soms is de realiteit angstaanjagender dan de fictie en geloof het of niet, dat is ook het geval voor Twin Peaks. De cultreeks biedt nochtans een stevige dosis moord en mysterie, maar dat is niets in vergelijking met wat er zich écht al allemaal afspeelde in het plaatsje waar de serie werd ingeblikt.

Nochtans wordt er wel vaker een lichaam gevonden in het plaatsje op vijftig kilometer van Seattle, dat de hele tijd in mist en mysterie gehuld lijkt te zijn. Door ongevallen bijvoorbeeld, met wandelaars of skiërs. Maar de wouden blijken ook in trek om menselijke resten te verbergen.



"Ik zou niet gezegd willen hebben dat we een dumpplaats zijn", aldus sergeant en woordvoerder Cinci West, die werkt voor de sheriff van King County. "Maar we hebben wel al wat lichamen gevonden in dit gebied. Sommigen zijn wandelaars die verongelukt zijn, anderen zijn uit het leven gestapt en van nog anderen is het niet te bepalen wat er precies gebeurd is. Er zijn ook slachtoffers van misdaden."



Vreemd

Vreemd vindt ze het niet. "Seattle is een erg dichtbevolkte stad", klinkt het. "Snoqualmie Valley is het eerste echt verlaten gebieden daarbuiten."

Gary L. Ridgway. © ap. En dat wist ook de Green River Killer, een decennium voor Twin Peaks op de televisie kwam. Gary L. Ridgway - die omschreven wordt als een van de meest actieve seriemoordenaar van de Verenigde Staten - was actief in het gebied en leidde speurders in 2003 onder meer naar de resten van April Buttram (17). Zij was 20 jaar daarvoor verdwenen en een van de minstens vijf vrouwen die hij in en rond Snoqualmie begroef. De vrachtwagenschilder joeg op meisjes die aan de rand van de maatschappij leefden en beweerde zelf dat hij in totaal 48 dodelijke slachtoffers maakte.



Baby Kimball

In 2014 werd een klein lichaampje gevonden naast een eenzame landweg tussen Snoqualmie en North Bend. Het meisje was in een handdoek gewikkeld en werd Baby Kimball genoemd, naar de beek waarbij ze ontdekt werd. Drie jaar later is nog altijd niet duidelijk wie ze is. En hoe en waarom ze stierf. Op de plek waar ze lag, richtten bewoners wel een klein schrijn op om haar te gedenken. (lees hieronder verder) Enkele van de slachtoffers van de Green River Killer. Onderaan rechts April Buttram. © ap. Ridgway toont een van de plaatsen waar hij een slachtoffer achterliet. © reuters.