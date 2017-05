Moordverdachte beweert dat vriendin stikte tijdens orale seks en wil penis inbrengen als bewijs

Koen Van De Sype

19/05/17 - 10u52 Bron: Sun Sentinel, The Sun, The Independent, WPLG

© rv.

Een man die terechtstaat voor de moord op zijn vriendin, heeft aangevoerd dat de vrouw stikte terwijl ze hem oraal bevredigde. En om zijn zaak hard te maken wil de Amerikaanse Richard Paterson (65) zijn penis inbrengen als bewijs. De openbare aanklager is akkoord, maar er is nu discussie over de toestand waarin het bewijsmateriaal gepresenteerd moet worden aan het hof en de jury.

En daarom hebben zijn advocaten nu gevraagd om zijn penis als bewijsmateriaal in te mogen brengen. Het Openbaar Ministerie is akkoord, maar heeft vragen: "Doen we het openbaar of achter gesloten deuren", aldus Peter Sapak. "En zal het de verdachte lukken om een erectie te krijgen met zo een groot publiek? Want dat is een vereiste. Een slappe penis is in dit geval compleet irrelevant."



Zoon

Volgens de verdediging is de manier waarop het gebeurt, een zaak van medische experts. Het zal uiteindelijk de rechter zijn die beslist of de genitaliën van Paterson worden toegelaten als bewijs en hoe dat moet gebeuren. De zoon van het slachtoffer is alvast niet onder de indruk van de unieke verdediging. "Hij is een wanhopige man die een wanhopige tactiek probeert", aldus Omar Andrade (41). "Hij probeert gewoon alles om zijn straf te ontlopen."



Geen kneuzingen

Vast staat in elk geval dat er geen kneuzingen of trauma's werden gevonden aan de nek van Marquinez tijdens de autopsie. Haar lichaam was echter al aan het ontbinden, waardoor die moeilijk te detecteren waren. Als Paterson schuldig bevonden wordt aan moord zonder voorbedachte rade, riskeert de man een levenslange gevangenisstraf.