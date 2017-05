Is het binnenkort gedaan met Amerikaanse netneutraliteit?

LDL

19/05/17

Toezichthouders in de Verenigde Staten zijn begonnen met het ontmantelen van de regels over de zogeheten netneutraliteit, die in 2015 onder toenmalig president Barack Obama werden ingevoerd. Concreet wil dat zeggen dat Amerikaanse internetproviders zich op termijn aan minder regels zullen moeten houden.