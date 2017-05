Boetes en werkstraffen voor Nederlanders die zwarte politica bedreigden

LDL

De rechtbank in Amsterdam heeft twintig van de 22 verdachten die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan opruiing en bedreiging, belediging en discriminatie van Sylvana Simons bestraft met werkstraffen en boetes. Simons is een in Suriname geboren tv- en radiopresentatrice, die enkele maanden geleden een politieke partij oprichtte. Toen ze zich eerder mengde in de discussie omtrent Zwarte Piet was ze ook al het mikpunt van spot.

Volgens de rechtbank hebben de verdachten met hun uitingen op sociale media de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschreden. Simons kreeg in mei vorig jaar op met name Facebook een stortvloed aan verwensingen over zich heen, nadat ze bekend had gemaakt zich namens DENK kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. Een jaar eerder was ze ook al mikpunt van woede en spot toen ze zich in de discussie over Zwarte Piet mengde.



De politica is "erg blij" met de uitspraak. "Ook als samenleving mogen we blij zijn. Deze uitspraak geeft aan dat er grenzen zijn aan wat je in de openbare ruimte kunt zeggen". Een groot deel van de straffen viel iets lager uit dan de eis, door de grote media-aandacht voor de zaak. De hoogte van de straffen speelt geen rol, zegt Simons. "Veel belangrijker is het signaal dat wordt afgegeven."



Ook het Openbaar Ministerie is tevreden. "Wat de rechtbank zegt, is in lijn met ons standpunt", aldus een woordvoerster. Bij de behandeling vorige maand zeiden de aanklagers dat iedereen moet begrijpen dat niet altijd en overal alles maar mag worden gezegd. Ook hoopten zij "dat het maatschappelijke debat hierdoor in de toekomst fatsoenlijker wordt gevoerd".



De hoogste straf - tachtig uur taakstraf, conform de eis - was voor een 37-jarige man. De rechtbank beoordeelde een filmpje dat hij op internet zette als bedreiging met de dood. In het filmpje had hij het gezicht van Simons gefotoshopt op de hoofden van door de Ku Klux Klan opgehangen personen. De rechtbank sprak van "een video met weerzinwekkende inhoud".