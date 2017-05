Chelsea Manning is klaar voor haar nieuwe leven

LDL

Eergisteren werd klokkenluidster Chelsea Manning veel vroeger dan verwacht vrijgelaten uit de gevangenis. Gisteren deelde ze voor het eerst een foto van zichzelf na haar geslachtsverandering -die ze in de gevangenis onderging- op Instagram.

Bradley Manning in 2013 © epa.

Manning werd veroordeeld tot een celstraf van 35 jaar voor het vrijgeven van geheime documenten aan WikiLeaks. Kort voor het aftreden van voormalig president Barack Obama kreeg ze een forse strafvermindering. Op dit moment heeft ze er zeven jaar celstraf opzitten, wat nu al de langste straf is die een klokkenluider in de VS ooit heeft uitgezeten.



Zowel het leger als Mannings advocaten hebben weinig details vrijgegeven over haar vrijlating en plannen. Volgens Mannings aanhangers, die zo'n 138.000 dollar inzamelden om haar een steun in de rug te geven na haar vrijlating, zou ze uiteindelijk in Maryland gaan wonen, waar ze familie heeft. Maar waar ze de eerstvolgende weken zal verblijven, wordt omwille van haar veiligheid niet gezegd.



Geslachtsverandering

Manning haalde in 2010 de internationale pers toen ze, toen nog als Bradley Manning, duizenden geheime militaire documenten doorspeelde aan WikiLeaks. Als inlichtingenanalist in Irak had Manning toegang tot die documenten. Na haar veroordeling maakte ze bekend dat ze voortaan als Chelsea door het leven zou gaan.Ze begon met haar geslachtsverandering in de mannengevangenis van Fort Leavenworth, waar ze een troosteloos bestaan kende. Tijdens haar tijd in de militaire gevangenis ging Manning naar verluidt enkele keren in hongerstaking en zou ze het afgelopen jaar tweemaal geprobeerd hebben zelfmoord te plegen.



Nu komt ze vrij in een Amerika dat iets meer openstaat voor genderidentiteit. Terwijl Manning in de gevangenis zat, heeft het departement Defensie een ban op transgenders in het leger opgeheven.



Daardoor konden volgens schattingen van het Pentagon zevenduizend militairen eindelijk met de waarheid rond hun genderidentiteit naar buiten komen.



De belangstelling voor het probleem is toegenomen sinds Manning naar de gevangenis ging. Het is niet ondenkbaar dat ze na haar vrijlating een voorvechter wordt van transgenderrechten, zo heeft een van haar advocaten laten weten. "Ze wordt gedreven door een zin voor rechtvaardigheid", klinkt het.