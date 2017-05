Door: redactie

18/05/17

In New York is een wagen ingereden op voetgangers op het bekende plein Times Square, in het centrum van Manhattan. Eén iemand kwam om het leven en volgens de brandweer van New York zijn ook negentien gewonden geteld. De omstandigheden zijn voorlopig nog onduidelijk, maar voorlopig wordt niet uitgegaan van een terroristische aanval. Er wordt rekening mee gehouden dat de dader mogelijk onder invloed was van alcohol of drugs.