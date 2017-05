Sri Lankaanse rechtbank verbiedt oorlogsmonument voor Tamiltijgers

Door: redactie

18/05/17 - 17u58 Bron: Belga

Een Sri Lankaanse rechtbank heeft een verbod uitgevaardigd tegen de oprichting van een oorlogsmonument met de namen van voormalige Tamiltijgers. Een herdenkingsplechtigheid voor alle gesneuvelden van de burgeroorlog die het land drie decennia teisterde, mag dan weer wel plaatsvinden.

De oorspronkelijke bedoeling was om op een stuk grond vlak naast een katholieke kerk in het dorp Mullivaikal een herdenkingsmonument op te richten met daarop de namen van gesneuvelde rebellen. Het dorp ligt in Mullaitivu, de regio zo'n 300 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Colombo waar rebellenleider Velupillai Prabhakaran op 19 mei 2009 werd gedood, waarmee een einde kwam aan de 26-jarige burgeroorlog in het land.



Maar de politie vreest naar eigen zeggen dat een dergelijk monument een bedreiging zou vormen voor de nationale veiligheid.



De zaak kwam voor de rechtbank en die besliste vandaag dat een herdenksplechtigheid, inclusief een gebedswake georganiseerd door de kerk, mocht plaatsvinden. Ook in andere delen van het oosten en het noorden van het land werden plechtigheden gehouden naar aanleiding van de achtste verjaardag van het einde van de burgeroorlog. Het gaat om het grootste aantal plechtigheden sinds het einde van het conflict. De vorige regering, die verantwoordelijk was voor het verslaan van de Tamiltijgers, had dergelijke diensten verboden.



De nieuwe regering heeft een dergelijk verbod niet ingevoerd, maar laat geen herdenkingsplechtigheden toe voor de leden van de Tamiltijgers.



In Sri Lanka woedde 26 jaar lang een burgeroorlog tussen de Singalese meerderheid en de Tamil-minderheid. De Tamiltijgers, voluit de Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam (LTTE), vochten voor een onafhankelijke staat in het noorden van het eiland, maar werden uiteindelijk in 2009 door het leger verslagen. Volgens officieuze cijfers kostte de burgeroorlog meer dan 80.000 mensen het leven.