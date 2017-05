Op de Filipijnen mag zelfs op het voetpad niet meer gerookt worden

SVM

18/05/17 - 18u05 Bron: Belga

President Rodrigo Duterte. © epa.

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft een decreet ondertekend dat een algemeen rookverbod op openbare plaatsen op de eilandengroep voorziet. De regel geldt zowel binnen als buiten.

Het verbod geldt voor speelpleinen, sportaccommodaties, voetpaden, scholen, arbeidsplaatsen, regeringsgebouwen, restaurants en andere bedrijven. Ook op openbaar vervoer -zoals schepen, bussen, taxi's, treinen- mag roken niet langer.



Duterte, zelf ooit een verwoed kettingroker, kickte tientallen jaren geleden af wegens gezondheidsproblemen. Davao -de stad waar Dutere decennialang zelf burgemeester was- had eerder al een rookverbod op publieke plaatsen ingevoerd. Het decreet treedt in voege 60 dagen nadat het is gepubliceerd in een algemene richtlijn.