"Ik droeg haar stervend het ziekenhuis binnen. Tien maanden later stapte ze zelf weer naar buiten"

video Het leek aanvankelijk een onschuldige griep en er waren drie bezoeken aan de spoedafdeling nodig voor dokters doorhadden hoe ernstig de situatie was. Een uur later lag de Australische Crystal Brown (33) in een kunstmatige coma, nagenoeg volledig verlamd en niet meer in staat zelf te ademen. Maar hoe uitzichtloos haar situatie ook was, ze vocht terug. En vorige week - tien maanden nadat haar vriend Joseph Papa (32) haar het ziekenhuis binnen had gedragen - stapte ze op eigen kracht weer naar buiten. Joseph maakte een hartverscheurende video van haar dappere strijd en die ging intussen viraal.

"Het noodlot sloeg toe in juli vorig jaar", doet hij het verhaal. "We hadden allebei griep gehad, maar Crystal kwam er niet echt bovenop. Tot drie keer toe trokken we naar de spoedafdeling en kregen we te horen dat het allemaal zo erg niet was en het tussen haar oren zat. Het was pas toen ik haar de derde keer zelf naar binnen droeg en op de grond van de wachtzaal begon te reanimeren, dat de dokters beseften dat er meer aan de hand was. Toen waren haar armen en benen al verlamd en kon ze nog nauwelijks praten. Haar ademhaling was heel oppervlakkig geworden."



Een uur later hadden de dokters haar al in een kunstmatige coma gebracht. Ze bleek het syndroom van Guillain-Barré te hebben, een aandoening waarbij het eigen immuunsysteem het perifere zenuwstelsel aanvalt en de spieren het af laten weten. Met verlamming tot gevolg. De ziekte - die iedereen kan treffen - werd vermoedelijk veroorzaakt door de griep. En Crystal moest vechten voor haar leven. Maar ze spartelde erdoorheen en begon opnieuw te leren hoe ze moest bewegen, praten en eten. © Facebook.

Vorige week werd ze ontslagen uit het ziekenhuis, na een lijdensweg van tien maanden. En ze stapte zelf naar buiten. Helemáál beter is ze nog niet, want ze kan nog altijd haar handen niet gebruiken als vroeger. Maar het koppel heeft er goede hoop op dat alles goed komt. Met de nodige oefeningen. "Crystal wil over twee jaar graag weer volledig de oude zijn", aldus nog Joseph. © Facebook.