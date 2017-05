Braziliaanse president: "Ik ben onschuldig en ga geen ontslag nemen"

SVM

18/05/17

Michel Temer (L) in gesprek met senator Aecio Neves. © afp.

De Braziliaanse president Michel Temer heeft vandaag gezegd dat hij geen volkomen onschuldig is en verzekerde hij geen ontslag te zullen nemen. Vandaag werd onthuld dat er opnames bestaan van de president waarin hij instemt met het betalen van smeergeld aan de vroegere kamervoorzitter Eduardo Cunha, spil in het Petrobras-schandaal. De oppositie eist intussen het aftreden van Temer en ook op straat groeit het ongenoegen. Het Opperste Gerechtshof heeft vandaag zijn goedkeuring gegeven aan het openen van een onderzoek naar Temer.

Het Opperste Gerechtshof in Brazilië heeft vandaag zijn goedkeuring gegeven aan het openen van een onderzoek naar de onverkozen president Michel Temer. Ondanks de bewijslast tegen hem verzekerde Temer, aan de macht gekomen na de impeachment-procedure tegen Dilma Rousseff wegens veronderstelde corruptie, vandaag dat hij geen ontslag zal nemen en dat hij volkomen onschuldig is aan de hem ten laste gelegde feiten. Hij riposteerde voorts met te verwijzen naar de "illegale" tape die hem verder in diskrediet heeft gebracht.



Vanmorgen zijn verschillende huiszoekingen uitgevoerd in Brasilia, Rio de Janeiro en Belo Horizonte. De Braziliaanse krant O'Globo had onthuld dat Temer ingestemd zou hebben met het betalen van smeergeld. Het nieuws sloeg in als een bom: op de financiële markten heerst paniek.



De Braziliaanse centrale bank verspreidde meteen een persbericht. "De situatie wordt van dichtbij opgevolgd en alles wordt in staat gesteld om de goede werking van de markten te garanderen", klonk het.



Senator Neves

De huiszoekingen viseren verschillende eigendommen van senator Aécio Neves. Die centrumrechtse politicus was in 2014 kandidaat bij de presidentsverkiezingen en wordt ook genoemd in het O'Globo-artikel.



Er zouden belastende opnames bestaan van de man waarin hij voor ruim een half miljoen euro smeergeld vraagt aan een zakenman. Volgens Braziliaanse media is zijn mandaat van senator intussen geschorst en vraagt het gerecht zijn aanhouding. Zijn zus werd in Belo Horizonte ondervraagd door speurders.



Niet zelf gehoord

De journalist van O'Globo verklaarde dat hij de opnames van Temer en Neves niet zelf gehoord heeft. Lauro Jardim zou wel "een zeer uitgebreide beschrijving ontvangen hebben" van wat er gezegd werd. De opnames zouden in handen zijn van het gerecht.



De zware politieke crisis in Brazilië komt bovenop de recessie waar het land al twee jaar onder gebukt gaat en die de werkloosheidsgraad heeft doen toenemen tot 14 procent. President Temer werkte aan een reeks harde besparingsmaatregelen. Dat zorgde aanvankelijk voor vertrouwen op de financiële markten, maar dat vertrouwen is nu helemaal zoek.