Van seksuele intimidatie beschuldigde ex-topman Fox News overleden

19/05/17 - 07u15 Bron: ANP, BuzzE

Roger Ailes werd 77 jaar. © reuters.

De voormalig topman en mededirecteur van het Amerikaanse Fox News, Roger Ailes, is gisterochtend overleden. Dat meldt de zender die door zijn familie ingelicht is. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ailes is 77 jaar geworden.