Brits premier May verscherpt haar migrantenbeleid

18/05/17 - 17u49 Bron: Belga

Brits premier Theresa May stelde vandaag in de Engelse stad Halifax haar verkiezingsprogramma voor. © afp.

De Britse premier Theresa May heeft haar migrantenbeleid verscherpt. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma van de conservatieven, dat May vandaag voorstelde. Zo zullen bedrijven die hoger opgeleid personeel niet uit de EU willen tewerkstellen, dieper in hun buidel moeten tasten. Niet-EU-buitenlanders zullen ook meer voor de nationale gezondheidsdienst (National Health Service) moeten betalen.

In april werd in Groot-Brittannië de 'Immigration Skills Charge' ingevoerd. De overheidsbelasting geldt enkel voor de tewerkstelling van hoger opgeleide mensen uit niet-EU-landen en bedraagt jaarlijks 1.000 pond (of ongeveer 1.166 euro). Dat bedrag zal nu verdubbeld worden. De inkomsten moeten besteed worden aan de scholing van Britse arbeidskrachten.



May wil het totaal aantal migranten aanzienlijk verminderen en het vrije verkeer van EU-buitenlanders terugdraaien. De migratiesurplus moet per jaar onder de 100.000 buitenlanders dalen. Daarmee wordt het verschil tussen immigratie en emigratie bedoeld. Nu staat de teller op 273.000 mensen.



"Een te snelle en te hoge immigratie belemmert de opbouw van een samenleving die kan standhouden", zei May. In Groot-Brittannië wonen 3,2 miljoen EU-buitenlanders, de meesten onder hen zijn Polen. Lees ook Juncker haalt uit: "Ik doe het in het Frans, want Engelse taal verliest haar belang"

