Nu zeggen zelfs Trumps partijgenoten dat president afgezet kan worden

18/05/17 - 13u12 Bron: The Hill, CNN, NYT, Independent

Nu zelfs zijn partijgenoten in een afzettingsprocedure beginnen geloven, wordt het president Trump echt wel heet onder de voeten. © afp.

Het lijkt erop dat president Trump verstrikt raakt in zijn eigen web van leugens, misleiding en onkunde. Gisteren eiste Democratisch Congreslid Al Green in het Huis van Afgevaardigden het opstarten van de afzettingsprocedure, nu beginnen ook Trumps partijgenoten rekening te houden met een succesvol 'impeachment'.

Indien de berichten over de druk die Trump zou hebben uitgeoefend op zijn FBI-directeur Comey kloppen, zou dit een afzetting verrechtvaardigen Republikeins Congreslid Justin Amash Alles draait daarbij rond berichten dat de president de toenmalige FBI-directeur James Comey heeft gevraagd het onderzoek naar zijn voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken.



Comey, die de banden tussen Trumps campagneteam en Rusland onderzocht, werd vorige week door Trump de laan uitgestuurd. Nu een opname is opgedoken waarin het Republikeinse Congreslid Kevin McCarthy stelt vermoedens te hebben dat Trump geld krijgt van Russisch president Poetin, wordt het Trump wel heel heet onder de voeten.



Ook in het buitenland: volgens de Duitse inlichtingendienst vormt hij een gevaar voor de veiligheid van het Westen. En de NAVO heeft de duur van de toespraken tijdens de nakende top beperkt tot vier minuten om binnen Trumps aandachtsspanne te blijven.

Impeachment op zelfde grond als met Nixon en Clinton Het Republikeinse Congreslid Justin Amash verklaarde tegenover de krant The Hill dat indien de berichten over de druk die Trump zou hebben uitgeoefend op zijn FBI-directeur Comey kloppen, dit een afzetting zou verrechtvaardigen.



In een interview met CNN vergeleek het Republikeinse parlementslid Carlos Curbelo de druk die Trump op Comey zou hebben uitgeoefend om het onderzoek naar Flynn te staken met de rechtszaken op grond van 'belemmering van de rechtsgang' die tot afzettingsprocedures leidden voor presidenten Richard Nixon en Bill Clinton.



"Belemmering van de rechtsgang werd in het geval van Nixon en in het geval van Clinton beschouwd als een misdrijf dat een afzetting mogelijk maakt", stelde Curbelo. Beide Congresleden hebben eerder al kritiek op Trump geuit en stemden vorig jaar niet voor hem als presidentskandidaat.



Dat zelfs Republikeinen nu beginnen geloven dat Trump kan afgezet worden, illustreert hoe zwaar de jongste schandalen rond de president op Washington wegen.



President Pence?

Commentatoren kijken al verder dan de afzetting en zien vicepresident Mike Pence als nieuwe president. Volgens Sean O'Grady van The Independent zou dat niet zo'n slechte zaak zijn. Hij stelt dat Pence, in tegenstelling tot Trump, behoedzaam, conservatief en conventioneel is. Daarnaast is Pence "een van de jongens" binnen de Republikeinse elite.



Kijken we even terug naar waar die afzettingsprocedure dan mogelijks om zou gaan. Volgens The New York Times schreef Comey in een memo dat president Trump hem zei: "Ik hoop dat je een manier vindt om Flynn te sparen, om hem met rust te laten".

Dat suggereert dat Trump heeft geprobeerd het onderzoek naar de banden tussen zijn medewerkers en Rusland te beïnvloeden. Daarnaast loopt een breder onderzoek naar de mogelijke geheime inmenging van Rusland in de campagne van Trump, en nog eens een ander onderzoek naar voormalig veiligheidsadviseur Flynn.



Die trad in februari af nadat aan het licht was gekomen dat hij vicepresident Mike Pence en andere topfunctionarissen in het Witte Huis had misleid omtrent zijn gesprekken met de Russische ambassadeur in de VS, Sergej Kislyak. Volgens The Times schreef Comey zijn memo over zijn gesprek met Trump meteen na hun ontmoeting, die daags na Flynns aftreden plaatsgreep. Het Witte Huis houdt vol dat die memo geen precieze weergave is van het gesprek tussen Trump en Comey.



"Veiligheidsriciso"

Ook buiten Washington zit Trump in nauwe schoentjes. "Een veiligheidsrisico voor de Westerse wereld", zo noemde de Duitse SDP-toppoliticus Burkhard Lischka de Amerikaanse president eerder deze week naar aanleiding van berichten dat Trump uiterst geheime informatie inzake terreurdreiging, afkomstig van Israel, doorspeelde aan de Russen. Dat werd door het Witte Huis aanvankelijk ontkend, maar dezelfde dag nog tweette Trump dat hij het volste recht had die informatie met de Russen te delen en dat hij dat deed "om humanitaire redenen".