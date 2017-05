"Flynn zelf waarschuwde Trump over federaal onderzoek naar zichzelf"

TK

18/05/17 - 06u46 Bron: Belga

© reuters.

Michael Flynn, de voormalige adviseur nationale veiligheid van de Amerikaanse president Donald Trump, zou aan Trumps transitieteam gemeld hebben dat hij het onderwerp was van een federaal onderzoek. Dat onderzoek ging over de vermoedens dat hij in het geheim als lobbyist had gewerkt voor Turkije. Hij liet dat weten aan Trumps team nog voor de president de eed aflegde in januari, aldus de krant New York Times op gezag van twee bronnen die vertrouwd zijn met het onderzoek.