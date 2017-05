Macron rekent op Tusk voor verdere stappen richting 'wederopbouw' van Europa

Door: redactie

18/05/17 - 05u12 Bron: Belga

© afp.

De nieuwe Franse president Emmanuel Macron "rekent op Donald Tusk en zijn leiderschap om nog verder te gaan met het werk rond de wederopbouw" van Europa. Dat heeft hij bevestigd tijdens een ontmoeting met de voorzitter van de Raad van Europa in het Elysée.

"De rol van de Raad is erg belangrijk. Ik wil hier duidelijk maken hoe belangrijk de Raad van Europa voor mij is, mijn bereidheid uitdrukken om met de Europese instellingen samen te werken en mijn steun uitdrukken voor de Europese opdracht", aldus de kersverse president tijdens een persconferentie met Tusk.



"Ik reken erg op voorzitter Tusk en zijn leiderschap om nog verder te gaan met het werk rond de wederopbouw en het opnieuw activeren van een Europese ambitie", zei Macron. "U hebt de moed en het lef gehad om tijdens de presidentscampagne de waarden van Europa te verdedigen, de waarden die ik ondersteunde."



"Europa heeft uw energie en verbeelding nodig", stelde Tusk op zijn beurt. "Wanneer ik spreek over Europa, denk ik niet aan de instellingen, de bureaucratie, maar aan de miljoenen Europeanen."