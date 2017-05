Eredoctoraat voor Pharrell Williams

LDL

Pharrell Williams heeft woensdag tijdens een grote plechtigheid in het Yankee Stadium in New York een eredoctoraatin de schone kunsten ontvangen van de New York University, waar hij in 2016 een tijdje studeerde. In zijn toespraak brak de 44-jarige zanger een lans voor de rechten en de gelijke behandeling van vrouwen.