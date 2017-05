Congo laat Noor vrij die werd veroordeeld voor spionage en moord

Door: redactie

18/05/17 - 03u28 Bron: Belga

De Noorse eerste minister Solberg (rechts) en de minister van Buitenlandse Zaken Brende spreken de pers toe naar aanleiding van de vrijlating van de man © epa.

In de Democratische Republiek Congo is woensdag een voormalige soldaat met de Noors-Britse nationaliteit vrijgelaten, die sinds 2009 in de gevangenis zat voor spionage en moord. Dat heeft de overheid in Oslo gemeld.