Venezuela verwerpt bespreking binnenlandse crisis door VN-Veiligheidsraad

Door: redactie

18/05/17 - 01u48 Bron: Belga

Ook gisteren werd er massaal geprotesteerd tegen president Maduro in de hoofdstad Caracas © reuters.

Venezuela reageerde woensdag geïrriteerd op de bespreking van zijn binnenlandse problemen in de VN-Veiligheidsraad, op initiatief van de Verenigde Staten. "We zullen nooit een bedreiging zijn voor de vrede en de veiligheid, niet internationaal en niet in de regio", zei de Venezolaanse ambassadeur.

Het was de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley die de Raad verzocht om woensdag samen te komen, op het moment dat de antiregeringsprotesten in de Venezolaanse hoofdstad Caracas hun vijfde week ingaan.



Volgens Haley blokkeerde Venezuela initiatieven om de situatie in de VN-Mensenrechtenraad of de Organisatie voor Amerikaanse Staten (OAS) te bespreken. "Het wordt niet beter, het wordt erger, en we proberen te zeggen dat het noodzakelijk is dat de internationale gemeenschap zegt 'Respecteer de mensenrechten van uw bevolking' of het zal dezelfde kant opgaan als bij zoveel andere crisissen", zei Haley na afloop van de besprekingen.



"Geen inmenging"

Het overleg achter gesloten deuren kwam er ondanks de bezwaren van andere Raadsleden, die vonden dat de crisis geen bedreiging voor de internationale veiligheid vormt. Ook de Venezolaanse VN-ambassadeur Rafael Ramirez was niet opgezet met de Amerikaanse bemoeienis. "Venezuela zal zijn interne problemen oplossen. We zullen het zelf doen", aldus Ramirez na de vergadering. "We zullen geen inmenging aanvaarden".



De Uruguayaanse ambassadeur Elbio Rosselli, die de Veiligheidsraad in mei voorzit, was van mening dat de OAS en andere regionale instellingen beter geplaatst zijn om de crisis op te lossen. Venezuela kondigde op 26 april echter aan zich terug te trekken uit de OAS.



In het Zuid-Amerikaanse land wordt al sinds begin april geprotesteerd door de oppositie tegen de socialistische president Nicolas Maduro. Regelmatig komt het tot geweld tussen de betogers en de ordediensten, en daarbij vielen al tientallen doden. De oppositie wil dat Maduro aftreedt en eist nieuwe verkiezingen.