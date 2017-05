Het afspraakje van Brandon ging niet zoals gehoopt en nu heeft hij een proces tegen zijn date aangespannen

Koen Van De Sype

17/05/17 - 21u56 Bron: kvue.com, Twitter, Mirror

© Facebook.

Sommigen onder ons zullen het ook wel al eens meegemaakt hebben: een date die niet helemaal ging zoals we in gedachten hadden. Maar waar de meesten gewoon even uithuilen bij vrienden, besloot de Amerikaanse Brandon Vezmar het daar niet bij te laten: hij spande een rechtszaak in tegen het meisje met wie hij op pad was.

De man uit Austin in Texas leerde het meisje kennen op de datingapp Bumble. Ze besloten samen een pizza te gaan eten en naar de film te gaan. Maar terwijl ze naar 'Guardians of the Galaxy 2' zaten te kijken, haalde het meisje plots haar mobiele telefoon boven. En begon ze berichtjes te sturen.



Overtreding

Volgens Vezmar zou de vrouw haar telefoon tussen de 10 en 20 keer hebben geopend om berichten te lezen of te versturen. "Dat is een duidelijke overtreding van de regels van de bioscoop", zo beweert hij. "En het was nefast voor de kijkervaring van mezelf en iedereen rond ons." (lees hieronder verder) Lees ook Nick (16) doodgestoken om schuld van paar honderd euro

Inventieve vrijgezel ontwikkelt date-app voor zichzelf, Tinder voelt zich bedreigd

Waarom dit reclamefilmpje van McDonalds heel wat kritiek oogst

"Ik zei haar dat haar berichten me een beetje gek maakten en ze antwoordde dat ze haar vriendin niet kon negeren", gaat hij verder. "Waarop ik haar voorstelde dat ze naar buiten zou gaan. Ik heb mensen voor minder de zaak uitgezet zien worden."



De vrouw volgde zijn advies en verliet de zaal. En het gebouw. En de parking. Een streep door de rekening van Brandon, die een lift had gekregen van haar en op haar rekende om thuis te raken.



Onbeleefd

Twee dagen later stuurde hij haar een berichtje dat ze hem nog 21 dollar moest, omgerekend 19 euro. "Je gedrag zaterdag was niet alleen onbeleefd, het heeft me ook geld gekost", schreef hij. "Ik wil dat je me de 17 dollar van het filmticket en de 4 dollar van de pizza terugbetaalt. Zal dat lukken of moet ik via de rechtbank mijn geld terugeisen? Ik kan online een klacht indienen en wil dat gerust doen. Je gedrag was buiten alle proporties en ik wil je graag de rekening presenteren." (lees hieronder verder) 2/2 What contact after movie looked like: 1 text, 1 call, ignored > Text two days later getting serious > Lawsuit. pic.twitter.com/q4EOId868O — Brandon Vezmar (@BrandonVezmar) 17 mei 2017

Daarop antwoordde de vrouw dat haar beste vriendin haar dringend nodig had. "Je zei dat mijn telefoon je gek maakte en ik voelde me niet op mijn gemak. Ik kan het niet geloven dat je hiervoor naar de rechtbank zou gaan. Dit is waanzinnig", klonk het. (lees hieronder verder) Flaky plaintiff has now put out statement saying I made her feel unsafe during movie. Sure. Here’s us texting. You judge. pic.twitter.com/41sdQNPEL9 — Brandon Vezmar (@BrandonVezmar) 17 mei 2017