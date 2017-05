Zeker 115 doden bij gevechten vrijdag in Centraal-Afrikaanse Republiek

KVE

17/05/17 - 17u43 Bron: Belga

Een aanval vorige vrijdag van een militie op de stad Bangassou in het zuidoosten van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) heeft minstens 115 doden geëist. Dat heeft de voorzitter van het plaatselijke Rode Kruis, Antoine Mbao Bogo, woensdag op een persconferentie in de hoofdstad Bangui meegedeeld. Deraid werd uitgevoerd door de christelijke anti-Balakamilitie.

De militieleden, aldus Bogo, vielen zowel burgers als een post van de VN-missie in de CAR, MINUSCA, aan. Ruim 3.000 people ontvluchtten het strijdtoneel. Zowat de helft van hen vond zijn toevlucht in een kathedraal, een duizendtal in een moskee en nog eens zowat 500 in een ziekenhuis. Honderden anderen staken de grens met de Democratische Republiek Congo over.



De CAR is rijk aan diamanten, maar wordt anderzijds geplaagd door endemische armoede.



De crisis in het land brak zowat vijf jaar geleden uit, met gevechten tussen moslims en christelijke rebellengroepen.