Tornado verwoest woonwagenpark in VS: minstens een dode

17/05/17 - 13u06 Bron: Belga

© ap.

Een tornado heeft in de staat Wisconsin een woonwagenkamp verwoest en tot dusver een dodelijk slachtoffer gemaakt. Minstens 25 mensen liepen verwondingen op, liet Chris Fitzgerald, de sheriff van Barron County, gisteravond (plaatselijke tijd) weten aan de lokale zender WCCO en andere media.

De storm woedde op een kleine 200 kilometer ten noordoosten van Minneapolis. De doortocht van de wervelwind liet volgens hulpverleners een spoor van vernieling achter op het domein van de Praire Lakes Estates Trailer Park, ten noorden van de stad Chetek. Sheriff Fitzgerald sprak zelf van een "totale ravage".



In het park stonden ongeveer 50 woonwagens, verklaarde Jeff Marin, burgemeester van Chetek, aan de znder KSTP-TV. Volgens het Nationaal Meteorologisch Instituut is het enorm onveilig om tijdens tornado's beschutting te zoeken in caravanparken. Op een van de foto's van het domein is enkel nog een sofa te zien te midden van omgewaaide bomen, terwijl andere foto's zwaar beschadigde caravans tonen.