Nick (16) doodgestoken om schuld van paar honderd euro

De zestienjarige Nick Bood werd eind april in de Nederlandse stad Zaandam doodgestoken vanwege een ruzie over een wietschuld. Het slachtoffer zou de 15-jarige Yasin, die samen met de 18-jarige Mads vastzit voor de fatale steekpartij, een paar honderd euro schuldig zijn geweest, meldt de krant De Telegraaf.

Dat Nick en Yasin elkaar op 29 april in het uitgaanscentrum tegenkwamen, was stom toeval, maar al snel kregen ze ruzie. Yasins geduld was op en de 15-jarige trok een mes dat hij altijd bij zich droeg. Hij dreigde dat hij Nick zou steken en voegde vervolgens de daad bij het woord. De 16-jarige jongen zette het op een lopen, maar bezwoer nog wel luidkeels dat hij zou betalen.



Ongeveer honderd meter verderop stortte hij echter in elkaar. Daar stak Yasin hem nogmaals. Een ambulance bracht Nick naar het ziekenhuis, waar hij later bezweek aan zijn verwondingen. Op 6 mei liepen honderden mensen mee in een stille tocht ter nagedachtenis van de vermoorde tiener.