België levert veronderstelde medeplichtigen van Kriket uit aan Frankrijk

België heeft drie veronderstelde medeplichtigen van Reda Kriket aan Frankrijk uitgeleverd. Dit heeft nieuwszender BFMTV woensdag uit gerechtelijke bron gemeld. Reda Kriket wordt ervan verdacht in 2016 een aanslag in Frankrijk te hebben beraamd.

Abderrahmane Ameroud (39), Rabah Meniker (35) en Yasin Alani (35) zijn op 4 mei aan de Franse autoriteiten overgedragen. Zij waren op 25 maart 2016 in Brussel gearresteerd, daags na de arrestatie van Reda in Frankrijk. Het drietal is nu in Frankrijk in staat van beschuldiging gesteld.



In februari had de kamer van inbeschuldigingstelling van Brussel het Europees aanhoudingsbevel van de Franse autoriteiten voor de drie uitvoerbaar verklaard.



De Franse autoriteiten hadden de overdracht gevraagd van de drie, toen op verdenking van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Ze zouden banden hebben met Reda Kriket, hoofdverdachte van de zogenaamde terroristische cel van Argenteuil in Frankrijk.



Kriket werd opgepakt op 24 maart in Boulogne-Billancourt, in het departement Hauts-de-Seine in Frankrijk. De politie vond bij hem een heel wapenarsenaal. In juli 2015 had de correctionele rechtbank van Brussel Kriket nog veroordeeld in de terrorismezaak van Khalid Zerkani, een befaamd ronselaar van Syrië-strijders.